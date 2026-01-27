Hollywood-näyttelijä Sydney Sweeneyn tuore tempaus herättää kohua.

Näyttelijä Sydney Sweeneyn tuore tempaus on saanut aikaan kohua. TMZ julkaisi sivustollaan videon tempauksesta, jossa Sweeney matkasi Los Angelesissa sijaitsevalle kukkulalle ripustamaan Hollywood-kylttiin rintaliivejä.

Sweeney julkaisi myös myöhemmin omalla Instagram-tilillään videon tapahtuneesta. Kyseessä oli tähden oman Syrn-alusvaatemerkin mainostempaus.

People-lehti kertoo, että Hollywood-kyltin kuvan immateriaalioikeudet omistava Hollywood Chamber of Commerce ”ei myöntänyt minkäänlaista lisenssiä tai lupaa TMZ:n raportoimalle tuotannolle, jossa Sydney Sweeney esiintyy". Viestin mukaan kukaan ei ole lisenssiä tai lupaa kyseiselle tuotannolle ei ole pyydetty.