Hollywood-näyttelijä Sydney Sweeneyn tuore tempaus herättää kohua.
Näyttelijä Sydney Sweeneyn tuore tempaus on saanut aikaan kohua. TMZ julkaisi sivustollaan videon tempauksesta, jossa Sweeney matkasi Los Angelesissa sijaitsevalle kukkulalle ripustamaan Hollywood-kylttiin rintaliivejä.
Sweeney julkaisi myös myöhemmin omalla Instagram-tilillään videon tapahtuneesta. Kyseessä oli tähden oman Syrn-alusvaatemerkin mainostempaus.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
People-lehti kertoo, että Hollywood-kyltin kuvan immateriaalioikeudet omistava Hollywood Chamber of Commerce ”ei myöntänyt minkäänlaista lisenssiä tai lupaa TMZ:n raportoimalle tuotannolle, jossa Sydney Sweeney esiintyy". Viestin mukaan kukaan ei ole lisenssiä tai lupaa kyseiselle tuotannolle ei ole pyydetty.