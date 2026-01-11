Madonna tähdittää Dolce & Gabbanan sensuellia mainoskampanjaa.
Poptähti Madonna, 67, repäisee muotibrändi Dolce & Gabbanan uudessa kampanjavideossa.
Madonna esiintyy sensuellilla videolla seuranaan kaksi nuorempaa miestä, jotka vaikuttavat kilpailevan hänen huomiostaan. Popdiivan kanssa videolla nähdään muun muassa italialaisnäyttelijä Alberto Guerra, jonka kanssa Madonna pelehtii sängyllä alusvaatteet yllään. Seuraan liittyy myös toinen mies.
Videolla nähdään aistikkaita välähdyksiä muun muassa siitä, kun Madonnan silmät sidotaan, hänen kätensä puristaa lakanaa ja haroo toisen miehen hiuksia. Lopuksi Madonna jää sänkyyn kaksin Guerran kanssa.
Instagramiin ja Youtubeen ladattu video saa ylistystä Madonnan faneilta.
– Vau, Madonna näyttää upealta.
– Tervetuloa takaisin popin kuningatar.
– Hän on upea.
– Yksi sana: täydellistä.