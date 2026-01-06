Hollywood-näyttelijä Sydney Sweeney julkaisi videon Lapista.
Näyttelijä Sydney Sweeney on vierailulla Lapissa. Hän julkaisi Lapin maisemista videon ja hehkuttaa kuvatekstissä "talven ihmmaata".
Hänen julkaisemallaan videolla näkyy otteita poroajelusta, joulupukin luona vierailusta, moottoripyöräkelkkailusta, rekiajelusta ja revontulista.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Sydney on vieraillut myös videonsa perusteella Levillä elämyspuisto Arcandiassa.
Sydneyllä on Instagramissa 25,8 miljoonaa seuraajaa.
Joulun tienoilla Lapissa on vieraillut useita julkisuuden henkilöitä. Muun muassa julkkiskokki Gordon Ramsey vieraili Lapissa perheensä kanssa. Myös Spice Girls -yhtyeestä tuttu Mel B eli Melanie Brown lomaili Lapin maisemissa.