Sydney Sweeney voimaantuu alasti näyttelemisestä: "En hermostu"

Näyttelijä Sydney Sweeney ei ahdistu alastonkohtauksista.

Näyttelijä Sydney Sweeney, 27, kertoo avoimesti alastonkohtausten kuvaamisesta W Magazinen haastattelussa.

Vaikka hän kokee esiintymiskammoa, niin alastomana näytteleminen ei oikeastaan haittaa häntä.

– En hermostu, hän kertoi.

Sweeney näyttelee Cassieta Euphoria-sarjassa ja on saanut roolistaan paljon itseluottamusta ja -tuntemusta.

– Mielestäni naisvartalo on hyvin voimakas asia. Ja kerron hahmoni tarinan, joten olen heille sen velkaa, että kerron sen hyvin ja teen sen, mitä pitää tehdä, Sweeney sanoi.

Sweeney pitää satunnaista alastomuutta tärkeänä ulottuvuutena Cassie-hahmolleen. Cassiella on sarjassa salainen rakkaussuhde parhaan ystävänsä poikaystävän kanssa.

– Me kaikki riisuudumme tosielämässä. Näytämme tämän hahmon elämän ja sen, mitä he käyvät läpi. Cassien vartalo on hänelle erilainen kommunikoinnin muoto, Sweeney pohti Teen Voguelle maaliskuussa 2022.

Näyttelijätähti ei kuitenkaan pidä ”turhasta” alastomuudesta. The Independent -lehden haastattelussa tammikuussa 2022 hän kertoi pyytäneensä sarjan tuottajia muuttamaan joitakin kohtauksia, jotta niistä jätettäisiin pois alastomuus, joka ei edistäisi juonta.

Sweeneyn voi nähdä valkokankaalla seuraavan kerran Echo Valley -trillerielokuvassa, joka saapui elokuvateattereihin 13. kesäkuuta Yhdysvalloissa.

Lähde: W Magazine, People