Britney Spearsin roolin saavaa näyttelijää arvuutellaan ahkerasti – nämä vaihtoehdot nousivat ylitse muiden

Kaksikko on myös ilmaissut läheiset tunteensa toisiaan kohtaan; McRae on kertonut Spearsin olevan yksi hänen suurimmista idoleistaan.

Muun muassa Stranger Thingsistä tuttu Millie Bobby Brown , 20, on kertonut toiveistaan näytellä Spearsia vuonna 2022 The Drew Barrymore Showssa. Brownin mukaan näyttelijä samaistuu Spearsiin monella tapaa.

Sweeneyn näyttelijäntaitoja ollaan myös ylistetty jo hänen nuoruudestaan lähtien; Sweeney on näytellyt muun muassa elokuvissa Everyone But You, Immaculate sekä Madame Web.