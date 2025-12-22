Julkkiskokki Gordon Ramsay on perheineen lomalla Suomen Lapissa. Hänen tyttärensä julkaisi kuvia "talven ihmemaasta".
TV:stä tuttu huippukokki Gordon Ramsay on parhaillaan Suomessa perheensä kanssa.
Hänen tyttärensä Holly Ramsay on julkaissut useita kuvia Lapin maisemista. Hän hehkuttaa Lappia sanoilla "talven ihmemaa". Yhdessä kuvista on myös hänen kihlattunsa, brittiläinen uimari Adam Peaty.
Jos julkaisut eivät näy, voit katsoa ne täältä.
Myös Gordon Ramsayn toinen tytär, Matilda Ramsey, on julkaissut kuvia perheen Lapin lomasta.
– Paras joulumatka Lappiin, hän kirjoittaa.
Myös itse Gordon Ramsay on julkaisi Instagram-tarinoissaan kuvan ja videon lumisesta Lapista. Instagramin tarinat ovat katsottavissa vuorokauden julkaisuhetkestä. Toiseen tarinaan Ramsay on ottanut kuvan taivaan vihreäksi maalanneista revontulista.
Gordon Ramsey on aiemminkin lomaillut Suomessa.