Alabama Barker sai isältään joululahjaksi alusvaatteita.

Blink-182-rumpali Travis Barkerin, 50, tytär Alabama Barker, 20, sai aikaan pienoisen kohun somessa. Alabama esitteli aikaisemmin julkaisemallaan Tiktok-videollaan seuraajilleen saamiaan joululahjoja.

Videolla hän näyttää Agent Provocateur -merkin alusvaatteita ja korsetteja, jotka kertoo saaneensa isältään. Alabama sanoo äitipuolensa Kourtney Kardashianin kuitenkin valinneen suurimman osan alusvaatteistaan.

Videon kommenttikentässä moni julisti, ettei voisi kuvitellakaan saavansa isältään alusvaatteita.

Alabama Barker vuonna 2024./All Over Press

Tuoreellaan videollaan Alabama tarkentaa, että Kardashian oli valinnut hänelle kyseiset alusvaatteet. Travis Barker ja Kourtney Kardashian avioituivat vuonna 2022.

– Luuletteko, että isäni ajattelee "aion valita tyttärelleni alusvaatteita"? Ei. Ne olivat joululahjalistallani ja hän halusi toteuttaa toiveen, joten hän antoi Kourtneyn valita alusvaatteet, hän kertoo videolla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Alabaman äiti on malli Shanna Moakler.