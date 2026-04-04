Helsingin Jalkapalloklubin alkavan kauden nimekkäin hankinta on paluumuuttaja Lassi Lappalainen. Viimeiset seitsemän vuotta Pohjois-Amerikan MLS:ssä pelannut laitahyökkääjä tunnustaa, että ammattilaiselämä rapakon takana ja vammojen kanssa on ollut yksinäistä.

Hyökkäävä laitapelaaja Lassi Lappalainen on viimeisin kovan luokan paluumuuttaja, jonka HJK on onnistunut nappaamaan Pohjois-Amerikan MLS:stä.

Vuosi sitten Alexander Ring ja Teemu Pukki palasivat Töölöön uransa viimeisiksi kausiksi, mutta Lappalainen on 27-vuotiaana parhaassa peli-iässään.

– Ehkä se on välillä vähän rankkaa olla toisella puolella maailmaa yksin. Mä olen huomannut vuosien varrella, että silloin kun elämässä muutenkin kaikki menee hyvin, niin silloin kroppakin tuntuu paremmalta, ja silloin futiskin tietysti menee paremmin, Lappalainen kommentoi MTV Urheilulle.

Lappalainen lähti aikanaan HJK:sta 20-vuotiaana italialaisseura Bolognan kautta Pohjois-Amerikkaan. Onnistunut lainapesti Montrealissa toi espoolaiselle pysyvän siirron.

MLS:n suurena houkuttimena on pidetty olosuhteita ja rahaa. Lappalainen ansaitsi seitsemässä vuodessa noin kolme miljoonaa euroa.

– Ei se raha siellä ole pääpointti. Mutta tietysti onhan tämä työtä. Työstä nyt on kiva saada enemmän rahaa kuin vähemmän rahaa. Ihan tyytyväinen olin palkkaan siellä.

Nopeudellaan ja hyökkäyspään taidoillaan erottuva Lappalainen on jäänyt vuoden 2022 jälkeen kokonaan maajoukkueen ulkopuolelle. Loukkaantumisten lisäksi tähän syynä on riitautuminen Suomen edellisen päävalmentajan Markku Kanervan kanssa.