HJK tiedotti tehneensä sopimuksen 25-vuotiaan ja peräti kaksimetrisen ranskalaistopparin Till Cissokhon kanssa.

HJK on saanut kaivatun vahvistuksen keskuspuolustukseensa, kun kaksimetrinen Till Cissokho on kiinnitetty seuraan 1+1-vuotisella sopimuksella.

Pariisilaissyntynen Cissokho on pelannut urallaan yli sata ottelua Ranskan toisella sarjatasolla Ligue 2:ssa. Viime vuodet ovat vierähtäneet Portugalissa, jossa hänen sopimuksensa Estrela Amadoran kanssa umpeutui.

– Olen todella innoissani. HJK on suuri seura Suomessa, ja mielestäni meidän kuuluu pelata mestaruudesta. Autan siinä joukkuetta niin hyvin kuin pystyn, Cissokho sanoo HJK:n verkkosivuilla.

– Olen vahva ja fyysinen pelaaja. Minulla on hyvä mentaliteetti, joten uskon, että autan joukkuetta voittamaan pelejä.

HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen kuvailee 25-vuotiasta Cissokhoa fyysiseksi ja nopeaksi pelaajaksi.

– Tillin pelaajaprofiili on juuri sellainen, mitä olemme etsineet. Hän on fyysinen ja nopea puolustaja, ja uskomme, että hän tuo linjaamme johtajuutta ja kansainvälistä kokemusta, josta on suuri apu sekä Veikkausliigassa että europeleissä. On hienoa saada tämän tason pelaaja Helsinkiin, ja odotamme innolla, että hänet nähdään Klubin paidassa, Vuorinen summaa.