SM-liigaan ensi kaudeksi palaava Helsingin Jokerit on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen norjalaispuolustaja Max Krogdahlin kanssa.

27-vuotias Krogdahl siirtyy Jokerit-paitaan SHL:ssä pelaavasta Skellefteåsta, jonka riveissä hän juhli kauden päätteeksi Ruotsin mestaruutta. Hän pelasi runkosarjassa 39 ottelua tehoin 2+9.

– Maxista saamme räväkän ja rouhean puolustavan puolustajan, jolla on myös annettavaa kiekolliseen peliin. Häntä voisi kuvailla hyvällä tavalla ilkeäksi. Max on ottanut viime kausina isoja steppejä urallaan, ja niitä on tulossa varmasti vielä lisää, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki sanoo tiedotteessa.

– Olen jäällä fyysinen ja tykkään pelata kovaa. Pelaan aina joukkue ensin -mentaaliteelilla: Blokkaan laukauksia ja pyrin olemaan ärsyttävä vastustajan pelaajia kohtaan. Sanoisin kuitenkin, että olen puolustava puolustaja, Krogdahl kertoo.

Krogdahl on parhaillaan mukana Norjan MM-joukkuessa. MM-turnaus on hänelle jo uran kuudes. Käynnissä olevassa turnauksessa hän on tehnyt neljään otteluun tehot 0+2.