SaiPan ja KooKoon kultakypärät Maxime Fortier ja Ville Meskanen palaavat kokoonpanoihin, kun joukkueet iskevät yhteen 6. välierässä maanantaina. Ilves nostaa Joonas Nättisen miehistöön, kun se on selkä seinää vasten Tappara-sarjassa.

Fortier on ollut keväällä muutamista otteluista sivussa, ja mitä ilmeisimmin heikkojen peliesitystensä takia. Meskanen ei pelannut sarjan 4. ja 5. ottelussa.

Kanadalainen Fortier on nyt tutulla paikallaan Otto Kivenmäen ja Henri Nikkasen rinnalla. Meskanen viilettää KooKoon ykkösessä Veeti Miettisen ja Miska Siikosen kanssa.

Tapparan kokoonpano on lauantaista ennallaan. Ilves on hieman muokannut peräpään ketjujaan. Olympiavoittaja Joonas Nättinen korvaa hyökkäyksessä Samuli Ratisen. Nättinen on pelannut pudotuspeleissä vain yhden ottelun KalPa-puolivälieräsarjassa.

Lisäksi Toni Utunen korvaa Sebastian Soinin Ilveksen pakistossa.

Aloittavat maalivahdit ovat kaikilla joukkueilla samat kuin viikonloppuna: Christian Heljanko (Tappara), Dominik Pavlat (Ilves), Kari Piiroinen (SaiPa) ja Eetu Randelin (KooKoo).

Illan ottelut käynnistyvät kello 18.30 ja ovat katsottavissa MTV Katsomossa. Studiolähetys alkaa jo kello 18.00.