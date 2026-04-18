SaiPan ja KooKoon toinen välieräottelu on kuuma tapaus. Toisen erän alussa kouvolalaisille vihellettiin jo illan toinen ulosajo, kun Jiri Pärssinen napautti SaiPan Juuso Heikkilää pokittaisella mailalla kasvoihin.

Vain hetkeä ennen Pärssisen ulosajoa KooKoo karkasi kahden miehen ylivoimalla jo 3–0-johtoon Ville Meskasen toimesta.

Vajaa minuutti maalista Pärssinen ja Heikkilä jäivät kahakoimaan pelin ulkopuolelle KooKoon päätyyn. Kaksinkamppailu päättyi Pärssisen ylilyöntiin, kun hän löi Heikkilää poikittaisella mailalla kasvoihin.

Videotarkistus ja Pärssinen pihalle. KooKoon Marcus Davidsson laitettiin isoista ovista suihkuun avauserässä, joten joukkue joutuu pelaamaan ison osan ottelusta vajaalla rosterilla.

Otto Paajanen otti vielä perään turhan pikkujäähyn poikittaisesta mailasta. SaiPa pääsi myllyttämään 5–3-ylivoimaa ja käytti paikkansa. 1–3-kavennus syntyi Santeri Airolan lavasta ajassa 26.32. KooKoo haastoi tilanteen paitsiona, mutta haasto ei mennyt läpi.

Etenkin toisessa erässä on pelattu vain marginaalisia hetkiä viidellä viittä vastaan, sillä isojen kakkujen lisäksi joukkueet ovat ottaneet runsaasti pikkukakkosia.

SaiPa pääsi erän lopussa vetämään toisenkin pitkän kahden miehen ylivoiman, mutta ei onnistunut. KooKoo puolestaan rokotti tylyllä tavalla. Jimi Suomi nakkasi illan toisensa ja vei vieraat 4–1-taukojohtoon.