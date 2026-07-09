Jääkiekon SM-liigassa pelaavan HIFK:n kannattajaryhmät ovat ilmoittaneet boikotoivansa ensi kauden kaikkia Jokereiden isännöimiä paikallisotteluita.
Jokerit palaa ensi kaudeksi SM-liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Täten myös Helsingin kiihkeät paikallisottelut palaavat SM-liigan otteluohjelmaan.
HIFK:n kannattajaryhmät Stadin Kingit, Inferno, HIFK Fan Club ja Folket 1897 julkaisivat torstaina yhteisen tiedotteen liittyen tulevan kauden paikallispeleihin. Kannattajaryhmät ilmoittavat boikotoivansa Jokereiden isännöimiä otteluita ja kehottavat kaikkia HIFK-kannattajia toimimaan samoin.
Yksi syy liittyy Jokereiden HIFK-faneille tarjoamaan lippukiintiöön.
– Jokerit on ilmoittanut tarjoavansa IFK-kannattajille yleisömäärältään 13 349 henkilöä vetävältä Veikkaus Arenalta 200 lipun kiintiön, jota voidaan venyttää maksimissaan 350 lippuun, tiedotteessa todetaan.
– Samaan aikaan tiedämme, että eräälle suurehkolle maalaiskannattajaryhmälle on tarjottu 1 100 lipun kiintiötä. Näin IFK-kannattajien mahdollisuus muodostaa yhtenäinen ja aktiivinen katsomonosa muuttuu mahdottomaksi.
Kannattajaryhmien tiedotteen mukaan myös Jokereiden vieraskatsojille asettama 75 euron lipun hinta on liikaa.
– Narrit on aikeissa tehdä Stadin derbystä rahantekokoneen. Oksettavaa, tiedotteessa todetaan.
HIFK-kannattajaryhmät tiedottavat myös, että mikäli HIFK seuraa Jokereiden esimerkkiä hinnoittelussa, aikovat he protestoida ja boikotoida myös HIFK:n isännöimiä paikallistaistoja.
Kauden ensimmäinen Helsingin paikallistaisto pelataan Veikkaus Arenalla 8. lokakuuta.
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