Hyttyskarkotin voi olla mökillä ja terassilla palovaara. Vakuutusyhtiön suosikkikarkotin tulee eläinmaailmasta.
Hyttyskesä alkaa olla kuumimmillaan. Itikoita on tilastojen mukaan eniten kesä–heinäkuun vaihteesta heinäkuun loppuun. Joskus kiivain sesonki alkaa jo juhannuksesta.
Koska hyttyset ovat monelle kesän inhokki numero yksi, niitä pyritään häätämään monin konstein.
Kaikki keinot eivät kuitenkaan ole turvallisia tai edes toimivia, muistuttaa vakuutusyhtiö LähiTapiola tiedotteessaan.
Tutkimusnäytön ja viranomaistietojen perusteella esimerkiksi hyttyskierukat ja -savut sisältävät paloriskin.
Viimeksi kesäkuun alussa hyttyskarkotin sytytti kesämökin terassin palamaan Parkanossa. Onnettomuudesta kertoi muun muassa Aamulehti.
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Käyttöä harkittava
Perinteiset hyttyskarkottimet, kuten kierukat ja hyttyssavut, toimivat hehkumalla ja tuottavat savua.
Hehkumalla palaminen tekee niistä merkittävän riskin erityisesti terasseilla, mökeillä ja kuivissa oloissa, jos niitä ei valvota.
– Suomessa on tapahtunut useita paloja, jotka ovat saaneet alkunsa hyttysavuista ja muista tuleen perustuvista karkottimista, LähiTapiola Pirkanmaan korvausjohtaja Antti Määttänen kertoo tiedotteessa.
– Samassa yhteydessä en voi liikaa korostaa, että ulkoroihut ovat erittäin huono idea terasseilla.
Kaasukäyttöisissä karkottimissa on puolestaan todettu syttymisriskejä erityisesti, kun karkotin on kaatunut tai vuotanut kaasua.
Pirkanmaan hyttyskarkotinpalossa syypää oli mediatietojen mukaan nestekaasukäyttöinen laite.