Helsingin hovioikeuden tuomio jää voimaan Viestikoekeskus-asiassa.
Korkein oikeus on hylännyt valituslupahakemukset Viestikoekeskus-asiassa.
Helsingin hovioikeus tuomitsi 1. heinäkuuta kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja saman rikoksen yrityksestä.
Toinen toimittajista tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja toinen 80 päiväsakkoon.
Sen lisäksi hovioikeus määräsi Sanoma Media Finland Oy:n poistamaan kyseisen verkkojulkaisun.
Asian kaikki osapuolet, eli toimittajat, Sanoma Media Finland Oy, Puolustusvoimat ja syyttäjät hakivat valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.
Korkein oikeus kertoo hylänneensä kaikki valituslupahakemukset.
Näin hovioikeus tuomitsi
Helsingin hovioikeus katsoi tuomiossaan, että julkaistu artikkeli ja julkaistavaksi aiotut artikkelit sisälsivät tietoja seikoista, jotka ovat määrätty salassa pidettäväksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.