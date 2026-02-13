Kaksi langettavista päätöksistä liittyy vaalikoneisiin.
Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan viisi langettavaa päätöstä.
Etelä-Suomen Sanomat ja Yle saivat langettavat päätökset, sillä ne jättivät kertomatta vaalikoneen käyttäjille, että alkuvaiheessa niiden suosituksiin nousseet puolue- ja ryhmätiedot eivät sisältäneet lainkaan valitsijayhdistyksiä.
Langettavan päätöksen saivat myös Seiska, Helsingin Sanomat ja Orimattilan Sanomat. JSN katsoi, että Seiskan jutun otsikoille ei ollut riittävästi katetta jutussa. HS:n langettava tuli olennaisen asiavirheen korjaamatta jättämisestä.
Orimattilan Sanomat taas julkaisi kommentteja, vaikka kyseinen ihminen oli kieltäytynyt haastattelusta.