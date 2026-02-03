Valtioneuvoston omistajaohjauksen ylijohtaja Maija Strandberg varoittaa MTV Uutisten haastattelussa, että omaisuuden myynti voi johtaa ulkomaisen omistuksen kasvamiseen suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Valtio voi joutua myymään pörssiomaisuuttaan yli 1,5 miljardin euron edestä, jos Orpon hallitus pitää kiinni investointisuunnitelmastaan.

Junarata-, maantie-, puolustus-, ympäristö- ja hoitojono-investointeja varten olisi myytävä valtion omaisuutta yhteensä noin kolmella miljardilla eurolla. Paljon keskustelua on aiheuttanut erityisesti Turun ja Helsingin välisen Länsirata-investoinnin rahoitus omaisuutta myymällä.

Veikkauksen sekä VR:n tasejärjestelyillä järjestyy summasta hieman alle puolet, mutta loput pitäisi hankkia pörssistä.

– Jos joudumme koko kolme miljardia kattamaan, väistämättä olemme sen edessä, että joudumme myös valtion pörssiomaisuuteen kajoamaan, kertoo omistajaohjausosaston ylijohtaja Maija Strandberg MTV Uutisille.

Näitä osakkeita valtiolta löytyy

Valtio on koonnut suoraan omistukseensa sekä sijoitusyhtiö Solidiumin salkkuun merkittäviä omistuksia suomalaisista pörssiyhtiöistä.

Solidium omistaa osuuksia muun muassa yhtiöistä kuten Metso, Konecranes, Outokumpu, Valmet, Nokia, Stora Enso, Elisa ja Iceye.

Solidiumin sijoitusten kokonaisarvo on yli 9 miljardia euroa.

Valtioneuvoston kanslian suorassa omistuksessa on Fortumin, Finnairin, Nesteen, Postin ja SSAB:n osakkeita.

Mahdollisia myyntikohteita ei kommentoida julkisuuteen, sillä tiedot suurista osakekaupoista laskisivat todennäköisesti myyntikohteiden pörssikursseja.

Etukäteen laskeneet kurssit johtaisivat siihen, että valtion olisi myytävä enemmän osakkeita saadakseen 1,5 miljardin euron investointirahat kasaan.

Omistusta ulkomaille?

Ylijohtaja Strandberg suhtautuu kriittisesti pitkään kerrytetyn ja tuottavan omaisuuden mittavaan myyntiin.

– Jos valtio lähtee merkittävässä määrässä myymään omaisuutta, se lipuu ulkomaisiin käsiin. Kotimaasta sille ei löydy ottajaa, hän toteaa.

Valtio haluaa olla omistajana tietyissä yhtiöissä esimerkiksi siksi, että yhtiöt ovat Suomelle strategisesti merkittäviä. Niiden osaaminen, tuotanto ja mahdollisesti myös pääkonttori halutaan pitää kotimaassa.

Osakeomistusten kautta valtio saa äänivaltaa yhtiökokouksissa ja yhtiöiden hallituksissa, joissa suuria päätöksiä tehdään. Ulkomaalaisen omistuksen lisääntyminen voisi vaikeuttaa kansallisten etujen varjelua.

Moni yhtiö maksaa lisäksi osinkoja ja pitkällä aikavälillä menestyvien yritysten pörssikurssit yleensä nousevat eli valtion omistusten arvo kasvaa.

Strandberg vihjaa, että investointeja ja niiden rahoitusta pitäisi miettiä vielä tarkasti.

– Tällä hetkellä valtion pörssiomaisuuden tuotto on enemmän kuin esimerkiksi valtion velan korko. Ymmärrän toki paineet velan osalta, hän pohtii.

– Ensin pitäisi tarkastella investointeja niin, että omaisuutta myydään tuottavan omaisuuden hankkimiseksi. Ei missään tapauksessa kulutusmenoihin, Strandberg jatkaa.

Päätöksiä tänä vuonna

Hallituksen kanssa on vielä tarkoitus keskustella, haluaako se varmasti myydä osakkeita. Strandberg toivoo ainakin itse, että tuottavaa omaisuutta myydään mahdollisimman vähän.

– Haluan varmistaa, että poliittisella puolella on kaikki faktat hallussaan, kun lopullisia päätöksiä tehdään, hän sanoo.

Päätöksiä myynneistä tehdään tänä vuonna. Jos osakkeita myydään, myyntikohteet pyritään valitsemaan siten, että haittaa valtion omistuksille tulee mahdollisimman vähän.

– Kaikille omistuksille on syy. Valtion suorassa salkussa on strategisesti tärkeitä yhtiöitä. Myös Solidiumin salkussa on yhtiöitä, joilla on kansallista merkittävyyttä. Pyrimme mitigoimaan haittoja, jos myynteihin mennään, Strandberg toteaa tarkoittaen mahdollisen myynnin haittojen riskien hallintaa.