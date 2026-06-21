Vihreäksi värjäytynyt vesi on varoitusmerkki sinilevästä, mutta arviointiin myös yksi mökkioloihin soveltuva keino. Sinilevän peitossa ollut vesi ei ole uimakelpoista heti kirkastuttuaan.

Voiko vedessä uida, jos siinä on sinilevää, ja mistä ylipäätään tunnistaa sinilevän?

Sinilevä voi tuottaa sellaisia myrkkyjä ja ihoa ärsyttäviä yhdisteitä, jotka aiheuttavat esimerkiksi ihottumaa, huulten kirvelyä, pahoinvointia, vatsavaivoja, silmä- ja korvatulehduksia, nuhaa, kuumetta ja päänsärkyä.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2018. Julkaisemme kesän aikana suosittuja juttujamme uudestaan.

Rannalla on sinilevää, voiko vedessä uida?

Sinileväisessä vedessä uimista tulee välttää. Vettä ei missään tapauksessa saa myöskään juoda tai käyttää löylyvetenä. Myös sen käyttämistä pesu- tai tiskivetenä sekä syötävien kasvien kasteluun tulee välttää.

Sinilevistä puolet on myrkyllisiä ja puolet ei. Koska maallikko ei pysty mitenkään tietämään, kumpaa puolta rannassa ajelehtiva sinilevä edustaa, kaikkia sinileviä on varottava.

Mistä tunnistaa sinilevän?

Silmämääräisesti sinilevän läsnäoloa voi epäillä vihreäksi värjäytyneestä vedestä. Arviointiin on myös yksi mökkioloihin soveltuva ja luotettava keino.

– Jos epäilee, että rannassa on sinilevää, niin yksi hyvin varma konsti on ottaa lasiin vettä rannasta ja laittaa se ehdottoman tärinättömään paikkaan pariksi–kolmeksi tunniksi. Mikäli siinä vedessä on sinilevää, niin sinilevä nousee lasissa veden pinnalle ja näkyy vihertävänä kalvona pinnalla, vesirakennusinsinööri ja sinilevähaittojen torjuntaan keskittyvän Saloyn toimitusjohtaja .