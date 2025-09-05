Rannikolta tullut kyselyjä sinertävästä hohdosta vedessä – ympäristökeskukselta varoitus

Viime päivinä eri puolilta rannikkoa on tullut kyselyjä sinertävästä hohdosta veden pinnassa, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke).

Ympäristökeskus kertoo, että kyseessä on yksisoluisen mikrolevän Alexandrium ostenfeldii aiheuttama ilmiö. Kyseinen myrkyllinen panssarisiimalevä hohtaa runsaana esiintyessään pimeässä sinertävänä, sillä se tuottaa bioluminesenssia. Päivänvalossa vesi voi näyttää punertavan ruskealta.

Panssarisiimalevä tuottaa nisäkkäiden hermostoa vaurioittavia halvaannuttavia saksitoksiineja. Saksitoksiinit eivät vaikuta esimerkiksi kaloihin tai simpukoihin, koska niiden hermoston toimintamekanismi on erilainen kuin nisäkkäillä.

Syke varoittaa, että panssarisiimaleville altistuneita simpukoita tai kaloja ei pidä käyttää ihmisten ravintona eikä kotieläinten tai lemmikkien rehuna.

– Alexandriumin muodostamaan leväkukintaan, kuten muihinkin leväkukintoihin, tulee aina suhtautua oletuksella, että siitä voi aiheutua terveydellistä haittaa. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää leväiseen veteen uimaan. Alexandrium voi aiheuttaa iholle kihelmöintiä ja tunnottomuutta, Syke toteaa tiedotteessaan.

Panssarisiimalevän kukinta-alueen vettä ei kannata käyttää myöskään löylyvetenä.

Aleksandrium ostenfeldii -panssarisiimaleviä sisältävä vesi voi päivänvalossa näyttää punertavan ruskealta, kuten tässä Ahvenanmaan vesiltä otetussa kuvassa. Kuva: Elin Lindehoff / Suomen ympäristökeskusElin Lindehoff / Suomen ympäristökeskus

Hohtavien levien huippukausi on nyt

Alexandrium tuottaa bioluminesenssia erityisesti silloin, kun vesi joutuu liikkeeseen esimerkiksi uimarin, veneen moottorin tai airojen liikkeestä. Bioluminesenssin avulla panssarisiimalevät ilmeisesti karkottavat luotaan saalistajia eli eläinplanktonia.

Pohjoisella Itämerellä Alexandrium ostenfeldii on runsain yleensä loppukesällä meriveden ollessa lämmintä. Pimenevät illat mahdollistavat bioluminesenssin havaitsemisen.

Ympäristökeskuksen mukaan syyskuun alussa havaintoja bioluminesenssista on ilmoitettu Haminan ja Kotkan edustalta sekä Helsingin Töölönlahdelta.

Aikaisemmin panssarisiimalevien muodostamaa hohdetta on havaittu matalissa rannikkovesissä Ahvenanmaalla Föglössä ja Kökarissa, Loviisassa, Naantalissa, Luvialla sekä Tammisaaressa. Alexandriumin tuottamia myrkkyjä on havaittu merivedessä rannikkoalueilla Loviisassa, Inkoossa ja Saaristomerellä.