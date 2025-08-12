Kommentti: Miksei Itämerta myrkyttäviä venemaaleja kielletä? Rajoituksiakin saa odottaa

Veneiden pohjiin sivellään myrkkymaaleja, jotta merirokot ja levät eivät tarttuisi pohjaan ja hidastaisi veneen kulkua. Myrkkyjä liukenee jatkuvasti veneiden pohjista veteen, mutta maalien käyttö on yhä sallittua, kirjoittaa kommentissaan MTV Uutisten ympäristötoimittaja Päivi Mäki-Petäjä.
Veneiden pohjaa suojaavat maalit sisältävät runsaasti kuparia ja sinkkiä, jotka ovat haitallisia kaikille merieliöille, ei pelkästään merirokolle.
Maalit ovat suurin kuparin päästölähde rannikkovesiin. Tukesin mukaan niistä päätyy mereen kuparia jopa 17 000 kiloa vuodessa.
Määrä on järkyttävä, kun sitä vertaa muihin kuparipäästöihin (massa- ja paperiteollisuus 7000 kiloa vuodessa, metallien valmistus 2000 kiloa vuodessa ja yhdyskuntien jätevedet 2000 kiloa vuodessa).
Satama-alueiden pohjat ovat täynnä myrkkyjä, koska niitä liukenee veneiden pohjista koko ajan.
Merirokkoa vastaan taistellaan järein asein eli myrkkymaaleilla.MTV
Käytölle löytyy perusteita
Maallikko ihmettelee, miksei maaleja sitten kielletä, koska ne selvästi aiheuttavat isoja ongelmia Itämeressä.
Kysyin asiaa useammalta asiantuntijalta. Tässä vastauksia:
"Tulee muita ongelmia, ellei käytetä korvaavia menetelmiä: polttoaineen kulutus kasvaa ja jopa veneen ohjattavuuteen tulee ongelmia."
"Lähinnä kyse on siitä, että onko riittävästi korvaavia vaihtoehtoja tarjolla."
"En kategorisesti kieltäisi, mutta kehottaisin ihmisiä harkitsemaan vaihtoehtoja myrkkymaaleille."
"Kokonaiskielto on hankala kysymys, koska näitä maaleja ei käytetä turhaan."
"Aikaisemmin ei ole ollut saatavilla hyvää, toimivaa, luotettavaa tapaa pitää veneiden pohjat puhtaina."
Täyskieltoa ei näköpiirissä
Nyt kuitenkin vaihtoehtoja alkaa olla tarjolla. Erilaisia kiinteitä ja siirrettäviä pohjien harjauspalveluja löytyy jo monista satamista.
Mahdolliset rajoitukset tulevat EU:n kautta. Myrkkymaalien sisältöä säädellään EU:n biosidiasetuksella. Parhaillaan on menossa valmisteiden riskiarviointi, jossa punnitaan riskit ympäristölle ja ihmisille. Luvan yhteydessä voidaan määrätä käytettäväksi erilaisia riskinvähennyskeinoja.
Todennäköisesti maalien käytölle on jossain vaiheessa tulossa jonkinlaisia rajoituksia, mutta täyskieltoon ei kukaan usko.
Jokainen veneilijä voi kuitenkin itse valita, miten veneensä pohjaa käsittelee. Traficomin mukaan Suomessa on 1,7 miljoonaa venettä, joten valinnoilla on väliä.