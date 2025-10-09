Koululuokan melutaso voi kivuta 70 desibeliin. Esimerkiksi osa liikunnanopettajista käyttää kuulosuojaimia.

Koulujen kännykkäkielto tuli voimaan syksyllä 2025. Oppilaiden keskittymistä haittaa kuitenkin myös meteli.

Väestöstä vajaa 40 prosenttia on meluherkkiä, kertoo Helsingin yliopiston tutkija ja dosentti Outi Ampuja Huomenta Suomessa. Luokkahuoneessa melutaso voi nousta vaivihkaa.

– Semmoiseen yli 60, jopa 70 desibeliin, jos koko ajan on puheensorinaa ja siirrellään huonekaluja, Ampuja sanoo.

Avotila lisää meluhaittaa

60–70 desibeliä vastaa vilkkaan tien vieressä seisomista.

– Sellainen rasittaa, ihmiset väsyvät, Ampuja sanoo.

Esimerkiksi liikuntasalissa mölytaso voi hetkittäin nousta korkeammaksikin.

– Jos tila on huonosti akustoitu, siellä on pitkä jälkikaiunta-aika tai muuta, mikä vaikeuttaa puheesta selvän saamista, se on vielä entisestään haastavampi tilanne, Kuuloliiton kehittämispäällikkö Anniina Lavikainen sanoo.

Lue myös: Vastamelukuulokkeista paljastui yllättävä haitta

Ampujan mukaan moderneja luokkia ja päivähoitopaikkoja on rakennettu avotiloiksi.

– Se on lisännyt meluhaittaa, siellä on niitä korkeampia desibelejä kuin perinteisemmässä luokassa, Ampuja sanoo.

"Yllättävän paljon opettajat joutuvat turvautumaan kuulosuojaimiin"

Lavikaisen mukaan metelihaitasta voi jäädä pitkäkestoinen vaikutus.

– On tutkittu, että opettajilla äänenkäytön häiriöt ovat yleisempiä, hän kuvaa.

– Helposti, kun on taustamelua, lähdetään luonnostaan korottamaan ääntä, ja muutkin korottavat ääntä, Lavikainen jatkaa.

Opettajilla toki on keinoja melunhallintaan. Esimerkiksi istumajärjestystä voi muuttaa, tai työtapoja ohjata rauhallisemmiksi.

– Yllättävän paljon opettajat joutuvat turvautumaan kuulosuojaimiin, varsinkin liikunnanopettajat, teknisen työn opettajat, Lavikainen sanoo.

Mitä koululuokan melu tekee lapselle? Onko ihmisellä "luontainen tarve" olla hiljaisuudessa? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Lue myös:

Katso myös: Kuulokkeita käytetään jopa jatkuvasti

7:27 Moni käyttää kuulokkeita pitkiä aikoja töissä ja vapaa-ajallaan. Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijasen mukaan suomalaisnuorten kuulotilanne on "vähän heikko".