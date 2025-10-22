Huomenta Suomessa nähtiin yllättävä musiikkituokio, kun Rikospaikka-kaksikko intoutui lauleskelemaan suorassa lähetyksessä.
Mikko ja Helena Koivun eroriita ja sitä seurannut oikeuskäsittely on ollut otsikoissa myös kuluvalla viikolla. Helena Koivua syytetään useista rikoksista, kuten kotirauhan rikkomisesta.
Kotirauhan rikkominen liittyy syyttäjän mukaan siihen, että Helena Koivu soitti musiikkia kaiuttimista usean tunnin ajan suoratoistopalveluista kaiuttimista häiritäkseen Mikko Koivua ja tämän nykyistä vaimoa Natalieta kesäkuussa 2024.
Tapaus toi kepeämpää kontrastia synkkien rikosuutisten keskelle Huomenta Suomessa, jossa MTV Uutisten rikostoimittajat vierailivat.
Rikospaikka-ohjelman toinen juontaja, rikostoimittaja Pekka Lehtinen tunnetaan MTV Uutisten käytävillä raspikurkkuisesta laulunlurittelustaan.
Karhealla viskibaritonilla varustetun Lehtisen vakirepertuaariin kuuluu esimerkiksi The Everly Brothersin Wake Up Little Susie, sisäpiiriläiset kertovat. Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä kuultiin kuitenkin jotain ihan muuta, nimittäin ote AC/DC-klassikko Highway to Hell’istä.