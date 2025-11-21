Helena Koivu sai tuomiot salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Helena Koivun, 39, salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta sakkorangaistukseen. 30 päiväsakkoa tekee hänen tuloillaan 180 euroa.

Asianomistajina olivat Helena Koivun ex-mies ja hänen lastensa isä Mikko Koivu uuden puolisonsa Natalie Koivun kanssa.

Helena Koivu määrättiin myös suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksua 80 euroa ja korvaamaan Mikko ja Natalie Koivulle kummallekin 1 000 euroa kärsimyksestä.

Helena Koivu salakuvasi käräjäoikeuden mukaan ex-puolisoaan Mikko Koivua ja tämän nykyistä puolisoa Natalie Koivua vuoden 2024 kesällä ja rikkoi heidän kotirauhaansa. Tilanteet tapahtuivat Turussa Koivujen Kakskerran asunnolla.

Helena Koivu oli kuvannut Mikkoa ja Natalieta tilanteissa, joissa Mikko Koivu on keskustellut ex-parin lapsiin liittyvistä asioista näiden isovanhempien kanssa ja joissa Helena Koivu oli keskustellut hänen ja Mikko Koivun välisistä riitaisuuksista lasten ollessa paikalla.