Helena Koivua syytetään kolmesta rikoksesta.
Ex-jääkiekkoilijan Mikko Koivun ex-vaimoa Helena Koivua syytetään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa varkaudesta, salakatselusta ja kotirauhan rikkomisesta.
Rikokset ovat tapahtuneet kevään ja kesän 2024 aikana.
Syytetty varkaus on tapahtunut 1.huhtikuuta – 25.kesäkuuta 2024, syytetty salakatselu 21.– 24.kesäkuuta 2024 ja kotirauhan rikkominen saman vuoden kesäkuussa 23.päivä.
Mikko ja Helena Koivu ovat käyneet avioerokiistaansa usean vuoden ajan sekä Suomessa että Yhdysvalloissa. Pari oli naimisissa kuusi vuotta.
He hakivat avioeroa Yhdysvalloissa vuonna 2020. Ex-pari taisteli pitkään muun muassa omaisuuden jaosta. Avioero astui lopullisesti voimaan tammikuussa 2024.
MTV Uutiset on paikalla Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa ja seuraa istuntoa paikan päältä. Istunnon on määrä alkaa kello 13.
Tätä juttua päivitetään oikeudenkäynnin edetessä.