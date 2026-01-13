Hyvinkään ammuskelusta vuonna 2012 selvinnyt Heidi Foxell kertoo Instagramissa joutuneensa kolariin tänä aamuna.

Vuonna 2012 Hyvinkään ammuskelussa loukkaantunut Heidi Foxell kertoo Instagramissa joutuneensa tiistaina 13. tammikuuta kolariin Hämeenlinnan väylällä.

Tilanne tapahtui hänen mukaansa siten, että yksi autoilija ei uskaltanut liittyä Hämeenlinnan väylälle vaan oli jäänyt "parkkiin" kiihdytyskaistalle. Väylällä jo oleva auto puolestaan odotti pysähdyksissä, että auto uskaltaisi liittyä väylälle. Foxell huomasi liian myöhään liukkaaseen ajokeliin nähden, että hänen edellään oleva auto on pysähdyksissä.

– Kun huomasin, että auto on pysähdyksissä, laitoin jarrut pohjaan, mutta autoni ei pysähtynyt. Ajattelin, että väistän fiksusti sinne kiihdytyskaistan puolelle, mutta siellä olikin se toinen auto "parkissa", ja sitten yritin väistää takaisin sinne omalle kaistalle, niin poks se kävi. Se auto, joka oli pysähdykissä siinä ajokaistalla lähti sitten vetämään, Foxell kertoo.

Hän on ottanut kolaroidusta autostaan kuvan Instagramin Tarinat-osioon, jotka ovat nähtävillä 24 tuntia niiden julkaisusta.

Hänen oli tarkoitus mennä luennoimaan Lopelle koululaisille, mutta kolarin vuoksi luento jouduttiin perumaan.

Heidi Foxell kertoo, että poliisit jouduttiin pyytämään paikan päälle, koska kolarin kohteeksi joutunut autoilija ei uskaltanut tulla autostaan ulos selvittämään tilannetta.

– Hän ei uskaltanut liittyä siihen Hämeenlinnan väylälle eikä hän uskaltanut tulla ulos autostaan. Poliisin kanssa sitten siinä naureskeltiin, että hupsista. Yksi heistä sanoi, että hienoa, kun valmistuin poliisiksi, Foxell kertoo.

Foxell oli suorittamassa poliisiammattikorkeakoulun harjoittelua, kun hän joutui vuonna 2012 Hyvinkään ammuskelun uhriksi. Foxell valmistui poliisiksi vuonna 2023. Hänet palkittiin samalla poliisiylijohtajan huomionosoituksella.