Ammuskelusta selvinnyt Heidi Foxell on huolissaan nuorista

Poliisi, luennoitsija ja kirjailija Heidi Foxell luennoi nuorille väkivallan seurauksista. Tämä asia herättää hänessä huolta.

Poliisina työskennellyt Heidi Foxell loukkaantui vuonna 2012 Hyvinkään ammuskelussa.

Vuosia tapahtuneen jälkeen hänen intohimonsa on muistuttaa nuoria, ettei kukaan ole luodinkestävä.

– On fakta, että pelit ja elokuvat luovat mielikuvaa, että kaikki ovat luodinkestäviä ja jos teräaseella pistää kylkeen, ei siinä tapahdu mitään. Mutta, kun se ei ole totta.

– Sitä tuon tosi kovasti esille omilla luennoilla, että reset-nappia ei ole ja elämä ei ole leffa.

Foxell kertoi Huomenta Suomessa olevansa huolissaan joidenkin nuorten välinpitämättömyydestä toisia ihmisiä kohtaan.

– Se on jollain lailla myös pelottavaa.

– Sitten, kun he kasvavat isommaksi, kasvavatko he siihen samaan ajattelumalliin vai pystyvätkö he niin sanotusti kasvamaan aikuiseksi ja ajattelemaan muutakin kuin itseään, Foxell pohtii.

Kun Heidi puhuu, koko sali hiljenee

Kun Foxell kertoo suurelle salilliselle nuoria siitä, millaiset seuraukset Hyvinkään ammuskelusta oli hänen elämälleen ja terveydelleen, on salissa hiljaista.

– Siihen ei hirveän moni pysty, että hiljentää salillisen 7.–9.luokkalaisia nuoria. Huomaan, että aihe uppoo ja alkaa mietityttämään.

Heidi onkin saanut runsaasti kiittelevää palautetta nuorten vanhemmilta.

– Vaasassa yksi vanhempi sanoi, että joku harva pystyy tekemään vaikutuksen hänen poikaansa. Heillä oli ollut ongelmia, että kun joku kuningasidea tulee, ei mietitä vaan tehdään.

– Nykyään hänen poikansa moposta löytyy tarra Nobody is bulletproof (kukaan ei ole luodinkestävä).

