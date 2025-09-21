Moottoritietä väärään suuntaan ajanut nainen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen.

Nainen tuomittiin sakkoihin, koska hän ajoi viime tammikuussa useita kilometrejä vastaantulevien kaistalla Nokialla.

Nainen kertoi poliisille, että hänen tarkoituksenaan oli viedä auto maalaukseen Nokialle. Hän ei ollut tiennyt autohuollon tarkkaa sijaintia ja oli seurannut toista autoa, jonka oli määrä näyttää reitti perille.

– Länsi-Tampereen kadut ovat minulle hiukan outoja, koska en ole juurikaan ajanut autolla Länsi-Tampereella, nainen kertoi kuulusteluissa.

MTV Uutiset kertoi tapahtuneesta tuoreeltaan, jo ennen kun poliisi tunnisti autoa ajaneen naisen: Moottoritietä väärään suuntaan – viime hetken väistöliike pelasti Jukka-Pekan: "Kiitos vastaantulijoille"

Löysi itsensä ajamasta väärään suuntaan

Eräässä vaiheessa autojen väliin tuli kuitenkin muuta liikennettä ja nainen menetti näköyhteyden seuraamaansa autoon.

Seuraamisen muututtua mahdottomaksi nainen kääntyi vahingossa kiertoliittymästä väärin ja jatkoi vastaantulevan liikenteen kaistan rampin kautta valtatielle kohti Pirkkalaa. Nainen huomasi pian, että häntä vastaan tuli muuta liikennettä.

– Tässä vaiheessa huomasin, että olen nyt väärään suuntaan menossa ja ohjasin auton moottoritielle ja tarkoituksena oli ajaa pois moottoritieltä seuraavasta mahdollisesta rampista. Ohjasin autoni vastaantulevien kaistalla aivan kulkusuunnassani oikeaan reunaan keskikaiteen viereen. Liikenteen vilkkauden vuoksi ohjasin auton keskikaiteen viereen, koska en nähnyt siinä tilanteessa muuta vaihtoehtoa, nainen kertoi.

Vastaantulija vältti täpärästi nokkakolarin

Eräs vastaantulija joutui väistämään autoa estääkseen nokkakolarin, mutta autojen sivupeilit osuivat toisiinsa ja vaurioituivat.

– Havaitsin, että moottoritiellä tuli auto vastaan väärään suuntaan. Olin tässä vaiheessa kulkusuunnassani vasemmalla kaistalla ja ohjasin autoni kulkusuunnassani hieman oikealle ja onnistuin välttämään nokkakolarin, vastaantulija kuvaili poliisille kuulusteluissa.

Nainen oli jatkanut matkaansa törmäyksestä huolimatta, poistuen lopulta moottoritieltä Säijän rampilla.

Poliisi kysyi naiselta kuulusteluissa, miksi nainen ajoi moottorien vastaantulevien kaistalle.

– Minulla oli vähän kiire viedä auto maalaamoon, nainen vastasi.

Oikeus: Konkreettinen ja vakava vaara

Kuulusteluissa käytiin läpi myös naisen ajonopeutta vastaantulevien kaistalla. Nainen ei osannut vastata kysymykseen.

– En pystynyt katsomaan mittaria, koska keskityin täysin ajamiseen, jotta en törmäisi muihin autoihin. En pysty sanomaan käyttämästäni nopeudesta mitään. Mielestäni käyttämän nopeus oli pieni, koska en uskaltanut ajaa lujaa.

MTV Uutisten näkemästä videosta käy ilmi, että naisen kanssa samaan suuntaan ajanut henkilöauto ajoi paikoin yli seitsemääkymmentä kilometriä tunnissa niin, että naisen auto kulki rinnalla samaa vauhtia. Videon perusteella naisen nopeus kuitenkin vaihteli vastaantulevan liikenteen mukaan, ja paikoin se jäi jälkeen samaan suuntaan ajavien autojen kulkiessa seitsemääkymppiä.

Nainen kertoi olevansa pahoillaan tapahtuneesta ja ilmoitti olevansa iloinen siitä, ettei mitään vakavampaa sattunut.

Vuonna 1952 syntynyt nainen tuomittiin törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 4 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

– Teolla on aiheutettu konkreettista ja vakavaa vaaraa muille tienkäyttäjille. Vastaaja on ajanut tiheästi liikennöidyllä moottoritiellä hämärään vuorokaudenaikaan vastaantulevien kaistalla huomattavan pitkän matkan, oikeus perusteli.