Työpaikkakiusaamisella voi olla vakavat seuraukset. Uhrit ovat usein naisia, nuoria tai iäkkäitä.
Työpaikkakiusaaminen on yleistä. Noin kolmasosa palkansaajista on havainnut töissä epäasialliseksi kohteluksi tai häirinnäksi luokiteltavaa käytöstä työkavereiden tai asiakkaiden taholta ainakin joskus, nelisen prosenttia jatkuvasti, kertoo Työolobarometri.
Seuraukset voivat olla hyvin monenlaisia. Tyypillisesti kiusaaminen näkyy ensin palautumisessa, esimerkiksi unen häiriintymisenä.
– Herätään aamuyöllä pohtimaan, mitä työpaikalla tapahtui, oliko se ok, voiko näin tapahtua, saako näin tapahtua, olisinko itse voinut toimia tilanteessa jotenkin toisin, erityisasiantuntija Seija Moilanen Työturvallisuuskeskuksesta kuvailee MTV Uutisille.
– Jos mennään syvään päähän, niin pahimmillaan terveyshaitat ja -vaarat ovat sellaisia, jotka näkyvät esimerkiksi sydän- ja verisuoniterveydessä.
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Henkilökohtainen tragedia
Kun työpaikkakiusaamiseen alkaa liittyä terveyshaittoja, myös sairauspoissaolot alkavat lisääntyä. Sillä on työnantajan näkökulmasta iso taloudellinen merkitys.