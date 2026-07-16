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He joutuvat useimmiten kiusaamisen uhriksi työpaikalla 16:55 Tästä tunnistat kiusaamisen työpaikalla Julkaistu 5 minuuttia sitten Piia Turunen Työpaikkakiusaamisella voi olla vakavat seuraukset. Uhrit ovat usein naisia, nuoria tai iäkkäitä. Työpaikkakiusaaminen on yleistä. Noin kolmasosa palkansaajista on havainnut töissä epäasialliseksi kohteluksi tai häirinnäksi luokiteltavaa käytöstä työkavereiden tai asiakkaiden taholta ainakin joskus, nelisen prosenttia jatkuvasti, kertoo Työolobarometri. Seuraukset voivat olla hyvin monenlaisia. Tyypillisesti kiusaaminen näkyy ensin palautumisessa, esimerkiksi unen häiriintymisenä. – Herätään aamuyöllä pohtimaan, mitä työpaikalla tapahtui, oliko se ok, voiko näin tapahtua, saako näin tapahtua, olisinko itse voinut toimia tilanteessa jotenkin toisin, erityisasiantuntija Seija Moilanen Työturvallisuuskeskuksesta kuvailee MTV Uutisille. – Jos mennään syvään päähän, niin pahimmillaan terveyshaitat ja -vaarat ovat sellaisia, jotka näkyvät esimerkiksi sydän- ja verisuoniterveydessä. Lue myös: Poliisi-Ella jätti työnsä kiusaamisen vuoksi – kertoo nyt MTV:lle, mitä tapahtui Henkilökohtainen tragedia Kun työpaikkakiusaamiseen alkaa liittyä terveyshaittoja, myös sairauspoissaolot alkavat lisääntyä. Sillä on työnantajan näkökulmasta iso taloudellinen merkitys.

– Mutta sitten samalla ajattelen siinä rinnalla aina yhtä, yksittäistä ihmistä. Pahimmillaanhan tämä voi johtaa henkilökohtaiseen tragediaan. Tarkoitan sitä, että henkilö poistuu ennen aikojaan työelämästä, vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle – tai muutoin, Moilanen sanoo.

– Ei ole mitenkään poissuljettua, että toteaa, ettei pysty jatkamaan, jos työpaikalla ei tapahdu muutoksia. Henkilö irtisanoutuu, ja välttämättä uuden työn löytäminen ei aina ole itsestään selvää, Moilanen sanoo.

Lainsäädäntö ei tunne termiä

Yhtä mittapuuta tai määritelmää työpaikkakiusaamiselle ei ole. Lainsäädännössä termiä ei edes tunneta vaan puhutaan esimerkiksi epäasiallisesta kohtelusta ja häirinnästä.

– Toinen puoli on se, että meillä työpaikoilla tapahtuu paljon myös sellaista, minkä henkilö itse kokee itseen tai työkaveriin kohdistuvana epäasiallisena kohteluna tai työpaikkakiusaamisena, mutta esimerkiksi työturvallisuuslain näkökulmasta siitä ei olekaan kysymys, Moilanen sanoo.

– Eli työpaikalla tapahtuu jotakin, joka on koettu ikäväksi tai kielteiseksi – mutta työturvallisuuslaki liittää siihen aina sen, että liittyykö tähän terveyshaittaa tai -vaaraa. Eli ei ollakaan vielä sillä puolella menossa, mutta ollaan näissä esiasteissa.

Moilasen mukaan olisi toivottavaa, että tilanteet käsiteltäisiin aina ennen kuin sairauslomalle edes tulee tarvetta.

Naiset usein uhreina

Kun eri toimialoja verrataan keskenään, niin työpaikkakiusaaminen vaikuttaa olevan selvästi yleisintä kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Tuoreimman työolobarometrin perusteella työpaikkakiusaamista oli havainnut työkavereiden taholta kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevistä ainakin joskus 43 prosenttia, valtion puolella 34 prosenttia, teollisuudessa 31 prosenttia ja yksityisissä palveluissa 26 prosenttia.

– Kunnat ja hyvinvointialueet, julkinen sektori ylipäätään, ovat tyypillisesti naisvaltaista alaa. Selkeästi naiset kokevat olevansa enemmän epäasiallisen kohtelun kohteena, Moilanen selittää.

Lisäksi ryhmänä korostuvat työuran ääripäissä olevat, siis nuoret ja toisaalta reilusti yli viisikymppiset henkilöt.

– Samallahan tässä voi olla kysymys syrjinnästä, joka sekin on hyvin vakava ilmiö, Moilanen huomauttaa.

10:28 Ella Varis kertoo työpaikkakiusaamisesta – irtisanoutui poliisin työstään

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

He joutuvat useimmiten kiusaamisen uhriksi työpaikalla | MTV Uutiset