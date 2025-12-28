Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Utah Jazz kaatoi San Antoniossa isäntäjoukkue Spursin pistein 127–114.
Markkasen 29 pisteen saldo oli ottelun toisiksi korkein. Hän antoi lisäksi yhden korisyötön ja kauhoi viisi levypalloa, joista neljä puolustuspäässä.
Markkasta suurempi pistesaalis oli ainoastaan San Antonion ranskalaistähdellä Victor Wembanyamalla, joka upotti kaikkiaan 32 pistettä.
Utahin onnistui katkaista vierasvoitollaan San Antoniolta kahdeksan ottelun mittaiseksi venähtänyt runkosarjavoittojen putki. San Antonio on läntisessä konferenssissa toisena.
Utah otti nyt toisen kovan voiton putkeen, sillä se kaatoi edellisessä ottelussa itäisen konferenssin kärkijoukkueen Detroit Pistonsin.