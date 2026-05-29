Viimeksi miesten MM-kisoja pelattiin Suomessa 2023, jolloin Tampere jakoi turnauksen Riian kanssa. 2022 Tampereen kanssa kisoja jakoi Helsinki.

– Päätöksen myötä kisavalmistelut voidaan aloittaa. Jo nyt on helppo todeta, että Helsingin kaupunki, Areena ja muut keskeiset sidosryhmät ovat mukana isolla sydämellä – jääkiekon MM-kisoja on selvästi odotettu pelattavaksi pääkaupunkiseudulla, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen kertoo tiedotteessa.

Kisat tahkotaan 17.5.–2.6.2030 maiden pääkaupungeissa Helsingissä ja Riiassa. Kummassakin kaupungissa pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelit kiekkoillaan Helsingissä.

– Kansainvälisen TV- ja medianäkyvyyden lisäksi 2022 MM-kisojen suorien taloudellisten vaikutusten arvioitiin olleen Tampereen seudulle 86,7 miljoonaa ja epäsuorien jopa 108,4–151,7 miljoonaa euroa. Vuotta myöhemmin, keväällä 2023 Latvian kanssa järjestettyjen MM-kisojen suoriksi taloudellisiksi vaikutuksiksi arvioitiin 75,2 miljoonaa ja epäsuoriksi 94–131,6 miljoonaa euroa, Hietanen kertaa.