Helsinki ja Riika jakavat jääkiekon miesten MM-kisat 2030.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
MM-välierä Kanada–Suomi lauantaina kello 21.00!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n kongressi myönsi perjantaina vuoden 2030 miesten MM-kilpailujen järjestelyoikeuden Suomelle ja Latvialle.
Kisat tahkotaan 17.5.–2.6.2030 maiden pääkaupungeissa Helsingissä ja Riiassa. Kummassakin kaupungissa pelataan yksi alkusarjan lohko ja puolivälierät. Välierät ja mitalipelit kiekkoillaan Helsingissä.
– Päätöksen myötä kisavalmistelut voidaan aloittaa. Jo nyt on helppo todeta, että Helsingin kaupunki, Areena ja muut keskeiset sidosryhmät ovat mukana isolla sydämellä – jääkiekon MM-kisoja on selvästi odotettu pelattavaksi pääkaupunkiseudulla, Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen kertoo tiedotteessa.
Viimeksi miesten MM-kisoja pelattiin Suomessa 2023, jolloin Tampere jakoi turnauksen Riian kanssa. 2022 Tampereen kanssa kisoja jakoi Helsinki.
Helsinki on viimeksi ollut miesten MM-kisojen päänäyttämö keväällä 2012.
Rahaa
Paluun pääkaupunkiseudulle uskotaan houkuttelevan kotimaisten kiekkofanien lisäksi paikalle runsaasti ulkomaisia turisteja. Kaksi ja puoli viikkoa kestävien kisojen taloudellisten yhteisvaikutusten odotetaan olevan merkittävät.