Tämä kehitys on "uhka Venäjän kansalliselle turvallisuudelle", FSB-pomo sanoo.

Venäjän ja Suomen välisen rajan tilanne on "merkittävästi huonontunut", sanoo Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n varajohtaja ja FSB:n rajavartioston johtaja Vladimir Kulishov.

Kulishovin Rossiyskaya Gazetalle antamista kommenteista kertovat muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto Tass ja Ukrainan valtion media United24.

– Tilanne tällä alueella on merkittävästi huonontunut. Havaitsemme lisääntyviä sotilaspartioita rajalla Suomessa, Baltian maissa ja Puolassa, Kulishov sanoo.

– [Venäjän] rajanaapurit rakentavat uusia sotilastukikohtia ja ostavat suuria määriä moderneja aseita ja sotilasvarusteita, hän jatkaa.

FSB:n varajohtaja Vladimir Kulishov lokakuussa.

Kulishov on myös pannut merkille, että Suomi, Puola ja Baltian järjestävät "Naton alaisuudessa" harjoituksia, joissa hänen mukaansa harjoitellaan "erilaisia yhteenottoja Venäjän kanssa".