Tämä kehitys on "uhka Venäjän kansalliselle turvallisuudelle", FSB-pomo sanoo.
Venäjän ja Suomen välisen rajan tilanne on "merkittävästi huonontunut", sanoo Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n varajohtaja ja FSB:n rajavartioston johtaja Vladimir Kulishov.
Kulishovin Rossiyskaya Gazetalle antamista kommenteista kertovat muun muassa Venäjän valtion uutistoimisto Tass ja Ukrainan valtion media United24.
– Tilanne tällä alueella on merkittävästi huonontunut. Havaitsemme lisääntyviä sotilaspartioita rajalla Suomessa, Baltian maissa ja Puolassa, Kulishov sanoo.
– [Venäjän] rajanaapurit rakentavat uusia sotilastukikohtia ja ostavat suuria määriä moderneja aseita ja sotilasvarusteita, hän jatkaa.
FSB:n varajohtaja Vladimir Kulishov lokakuussa.
Kulishov on myös pannut merkille, että Suomi, Puola ja Baltian järjestävät "Naton alaisuudessa" harjoituksia, joissa hänen mukaansa harjoitellaan "erilaisia yhteenottoja Venäjän kanssa".