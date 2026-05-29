Sami Pajari kaasutteli rallin ensimmäisen pohja-aikansa. Toyota jatkaa neloisjohdossa.
Toyotan Sami Pajari iski pohjat Japanin MM-rallin kuudennella erikoiskokeella.
Suomalainen tykitteli perjantain ajopäivän päättäneen 17 kilometrin pätkän 0,4 sekuntia nopeammin kuin tallitoveri Sébastien Ogier, joka oli erikoiskokeen toiseksi sukkelin.
– Hyvä fiilis. Tuli tosi puhtaasti. Ei kuitenkaan edes tuntunut niin erityiseltä verrattuna muihin pätkiin, sillä lailla jännä, Pajari tuumi erikoiskokeen maalissa.
Toyota valtasi koko pätkän kärkiviisikon, kun Oliver Solberg (+2,4) oli kolmas, Elfyn Evans neljäs (+2,9) ja Takamoto Katsuta viides (+5,0).
Evans jatkaa Japanin rallin kokonaistilanteen kärjessä. Hänen kaulansa toisena majailevaan Solbergiin on 15,7 sekuntia.
Ogier (+17,1) on kokonaistilanteessa kolmantena, Pajari (+41,5) neljäntenä. Toyota on siis väkivahvoissa asemissa.
– Me ei luovuteta, jatketaan huomenna samalla lailla, Pajari kommentoi.