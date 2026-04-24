Jack Nicholsonin tytär Lorraine Nicholson julkaisi isästään harvinaisen kuvan tämän syntymäpäivän kunniaksi.
Oscar-palkittu yhdysvaltalaisnäyttelijä Jack Nicholson, 89, on pysytellyt jo pitkään poissa julkisuuden valokeilasta. Torstaina näyttelijästä nähtiin kuitenkin harvinainen otos, kun Nicholsonin tytär, näyttelijä Lorraine Nicholson julkaisi isästään tuoreen kuvan tämän syntymäpäivän kunniaksi.
Lorraine postasi Instagram-tarinaansa kaksi kuvaa isästään. Toinen on otettu vuosikymmeniä sitten, toinen hiljattain.
– 89? 89!! Lorraine kirjoittaa kuvien yhteydessä viitaten isänsä syntymäpäivään.
Voit katsoa kuvan tästä. Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tuntia niiden julkaisusta.
Nicholsonin on toisinaan voinut bongata Lorrainen Instagramista. Esimerkiksi viime vuoden tammikuussa Lorraine jakoi Instagram-tililleen, kuvan, jossa hän ja Nicholson halaavat toisiaan.
Lorrainen viime vuoden tammikuussa postaama kuva.