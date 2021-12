Jack Nicholsonin perheessä varjeltiin vuosikausien ajan valtavaa salaisuutta – järkyttävä totuus paljastui näyttelijälle lopulta vuonna 1974 toimittajan suusta

Yhdysvaltalainen näyttelijä Jack Nicholson , 84, on yksi aikansa menestyneimpiä näyttelijöitä, joka tunnetaan kenties parhaiten palkituista rooleistaan elokuvissa The Shining – Hohto sekä Yksi lensi yli käenpesän. Näyttelijä on luonut erityiseksi tavaramerkikseen neuroottisten sekä aggressiivisten roolihahmojen esittämisen.

Furcillo-Rose oli hakemassa avioeroa tuolloisesta puolisostaan, mutta June Nicholsonin äiti Ethel May ei suostunut siihen, että mies olisi mennyt uusiin naimisiin hänen tyttärensä kanssa. Näin ollen Ethel May ajoi syntymättömän lapsenlapsensa isän pois tyttärensä elämästä, tämän suureksi pettymykseksi.

Ethel May, June Nicholson sekä hänen sisarensa Lorraine tekivät sopimuksen keskenään siitä, että Ethel May tulisi kasvattamaan lapsen omanaan ja totuus pidettäisiin salassa. Perheen kotikaupungissa asiasta liikkui huhuja ja juoruja, ja June Nicholsonin arveltiin olevan raskaana joko Furcillo-Roselle tai tanssipartnerilleen Eddie Kingille. Furcillo-Rose, joka itsepintaisesti väitti olevansa lapsen isä, menetti yhteyden Nicholsonien perheeseen, kun he muuttivat New Yorkiin. Perheen sukulaisille kerrottiin, että Ethel May oli raskaana.