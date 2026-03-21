Buffy vampyyrintappaja -kulttisarjaa alusta loppuun saakka tähdittänyt näyttelijä Nicholas Brendon on kuollut, kertoo Page Six.
Page Six kertoo, että näyttelijä Nicholas Brendon on kuollut 54-vuotiaana. Suru-uutinen julkaistiin näyttelijän Instagram-tilillä perjantain ja lauantain välisenä yönä Suomen aikaa.
Brendon näytteli suositussa sarjassa Xander Harrisinia kaikilla tuotantokausilla.
Brendonin perhe kirjoittaa Instagram-päivityksessä näyttelijän menehtyneen luonnollisiin syihin nukkuessaan.
Brendonilla oltiin diagnosoitu aiemmin synnynnäinen sydänvika. Näyttelijä sairasti myös cauda equina -oireyhtymää, jonka vuoksi hänelle tehtiin useita selkärangan leikkauksia.
Buffy-kollegalta sydäntäsärkevä päivitys
Willow Rosenbergin roolista tunnettu Brendonin vastanäyttelijä Alyson Hannigan on muistanut edesmennyttä kollegaansa niin ikään Instagramissa tekemässään päivityksessä.
Hän kiittää Brendonia vuosien nauruista, rakkaudesta ja Dodgers-peleistä. Hannigan kirjoittaa jakamansa valokuvan alle ajattelevansa Brendonia joka kerta, kun näkee keinutuolin.
Hanniganin jakamassa kuvassa hän on Brendonin kanssa Buffy vampyyrintappaja -sarjan kuudennella kaudella.
Brendonin ja Hanniganin lisäksi sarjaa tähdittivät Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter, David Boreanaz, Seth Green ja Anthony Stewart Head.
Lähteet: Page Six