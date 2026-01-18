Muistatko vielä entisen Hollywood-tähden Michael Vartanin? Mies päätyi paparazzin kuvaamaksi. Tuoreissa kuvissa hän on lähes tunnistamaton.

Näyttelijä Michael Vartanin Hollywood-urasta on kulunut kahdeksan vuotta, ja nyt hänet bongattiin hyvin erilaisessa lookissa kuin vielä joitakin vuosia sitten.

Los Angelesin kaduilla kävellyt Vartan oli kasvattanut harmaan parran ja pitkät hiukset. Hänellä nähtiin myös silmälasit ja lippalakki.

Vartan näytteli Michael Vaughnia, Jennifer Garnerin ihastusta, suositussa Alias-sarjassa vuosina 2001–2006, ja pari ihastui toisiinsa myös tosielämässä. He alkoivat seurustella vuonna 2003.

Garner oli vielä naimisissa Scott Foleyn kanssa, kun hän tapasi alun perin Ranskassa syntyneen ja Los Angelesissa kasvaneen Vartanin vuonna 2001.

Garner ja Foley erosivat vuonna 2003, jolloin Vartan iski silmänsä Garneriin. Vuotta myöhemmin he kuitenkin erosivat toisistaan.

Vuonna 2011 Vartan meni naimisiin ruokakaupassa tapaamansa naisen, Lauren Skaarin kanssa. Pari erosi vuonna 2014.

Michel Vartan oli pukeutunut verkkahousuihin, huppariin ja päässään hänellä oli lippis.

2018 vuonna Vartan nähtiin viimeisiä kertoja julkisuudessa.