Petteri Orpon roolista Valmet Automotive -sotkussa kanneltu oikeuskanslerille.
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon roolista Valmet Automotiven pelastuksessa on tehty tähän mennessä neljä kantelua oikeuskanslerille. Asia selviää STT:n tietopyynnöllä saamista asiakirjoista.
Valtio hankki viime vuonna Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta 79 prosentin omistusosuuden noin 120 miljoonalla eurolla. Yrityksen jatko oli tuolloin vaakalaudalla.
Julkisuudessa on kysytty, olisiko pääministerin pitänyt jäävätä itsensä asiassa, sillä yhtiön yhtenä pääosakkaana on kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila.
Kanteluista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.