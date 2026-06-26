MTV Uutiset kysyi yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajalta, voiko heidän mielestään kansanedustaja osallistua realityohjelmaan.
Otsikoissa on kohistu viime viikkoina vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumisesta Erikoisjoukot-ohjelmaan.
Virta oli Erikoisjoukot-ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä.
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Kysyimme ennen MTV Uutisten puheenjohtajatenttiä yhdeksältä eduskuntapuolueen puheenjohtajalta, voiko kansanedustaja heidän mielestään osallistua realityohjelmaan.