Miitta Sorvalia nähdään harvoin realitysohjelmissa, mutta tänä syksynä hän tähdittää Pirunpeliä.

Näyttelijä Miitta Sorvali on mukana Maikkarin uutuusrealityssä Pirunpeli, joka on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality. Mukana on 12 julkisuuden henkilöä ja kolme panelistia, jotka kommentoivat pelin käänteitä.

Sorvalia ei ole juurikaan vuosien aikana näkynyt realityohjelmissa, vaikka häntä on kysytty mukaan. Pyyntö Pirunpeli-ohjelmaan tuli Sorvalille sopivaan aikaan, sillä hänellä oli kalenterissa sopivasti tilaa.

– Vaikka en tiedä tästä mitään, niin uskasin sukeltaa, Sorvali perusteli päätöstään lähteä mukaan ohjelmaan.

Kilpailijat eivät tienneet mitään, mitä ohjelman kuvauksissa tapahtuu. Sorvali ei itse katso tosi-tv-ohjelmia, mutta ennen kuvauksia hän päätti hieman tutkailla asiaa, mitä mahdollisesti olisi tulossa.

– Meille sanottiin ehkä, että se on psykologista. Aloin katsoa tosi-tv-ohjelmia ja löysin sellaisia, joissa kidutetaan ihmisiä. He ovat vaikka kuusi tuntia maan alla. Psyykkasin semmoiseen itseäni.

– Olin valmistautunut johonkin aivan hirveään ja ajattelin, voin kerran kokeilla omia rajojani.

Sorvali myöntää, ettei kuvauksissa ollut sellaisia, jollaista hän ajatteli siellä olevan.

– Tässä on omat jännityksensä, mutta ei se sellainen ollut, mitä olin pahimmissa ajatuksissa ajatellut.

Yllä olevalla videolla Sorvali kertoo, jäikö Pirunpeli myös uniin.