Pirunpeli-uutuusrealityssä Niko Saarisen suunnitelma menee mönkään.

Pirunpeli-sarja on sosiaalinen ja psykologinen kilpailureality, jossa 12 julkisuudesta tuttua pelaajaa muuttaa asumaan saman katon alle. He ottavat toisistaan mittaa erilaisissa älykkyyttä, loogista päättelyä ja havainnointia vaativissa peleissä ja päättävät toistensa kohtalosta äänestämällä.

Kisaajia ovat näyttelijä Miitta Sorvali, lääkäri Emilia Vuorisalmi, vaikuttaja Nelli Orell, näyttelijä Timo Lavikainen, musiikkivaikuttaja Berta, yrittäjä Kim Herold, näyttelijä Samuel Glassar, ex-kiekkoilija Niklas Hagman, juontaja Niko Saarinen, viihdetaitelija Hanad Hassan, podcast-juontaja Vivian Nick ja tiedetoimittaja Henry Tikkanen.

Ensimmäisessä jaksossa kisaajat äänestivät joukostaan pois Orellin sekä Lavikaisen. Kaksikko on tällä hetkellä muiden tietämättä kellariasukkaita ja edelleen mukana pelissä.

Toisessa jaksossa muut kisaajat alkavat epäilemään liittoja.

– En tiedä ketä siihen kuuluu, mutta mä tiedän, että sellainen on, Tikkanen kuvailee.

Jaksossa kisaajat kuljetetaan myös ensimmäistä kertaa peliareenalle. Pelaajat vastaavat Peili-pelissä kysymyksiin muista pelaajista ja yrittävät arvata, mitä peiliksi nimitetty pelaaja vastaa. Jos arvaa oikein peilin vastauksen, saa pisteen.

Nickin ollessa peili pelaajien pitää arvata, kuka hänelle on läheisin pelaaja. Tai ketä hän väittää läheisimmäksi.

Nickin mukaan hänellä on tähän vain yksi mahdollinen vastaus.

– Kaikki muu olisi saanut ihmisille sen fiiliksen, että ketä luulet kusettavasi täällä, hän summaa.

Podcastaajan liittolainen, Niko Saarinen, valitsee toisenlaisen strategian. Hän kertoo joutuneensa puntaroimaan paljon.

– Vastasin sillä kierroksella Emilia, ettei me paljastuttaisi, että olemme niin läheisiä talossa. Mutta sitten näät, että pelaajat ovat laittaneen minun naamani siihen, Saarinen manaa

