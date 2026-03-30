Raskaana olleen avopuolisonsa murhannut mies tyytyi tuomioonsa.

Tampereen Hämeenkadun murhasta tuomittu Terno Alkki Richard Hedman, 38, peruutti valituslupahakemuksensa korkeimpaan oikeuteen.

Hedmanin päätös tarkoittaa sitä, että Turun hovioikeuden antama elinkautinen vankeusrangaistus tulee lainvoimaiseksi.

Hedman ampui teloitustyylisesti viimeisillään raskaana olleen avovaimonsa Tampereen Hämeenkadulla syyskuussa 2024.

Taustalla lähisuhdeväkivalta ja pako turvakotiin

Mies oli aiemmin pahoinpidellyt naista useasti, ja nainen oli siksi paennut turvakotiin lapsensa kanssa.

Ennen ampumista mies oli saanut kuitenkin sovittua naisen kanssa tapaamisen Tampereen keskustaan, jossa hän teki rikoksensa.

Hedman ampui 36-vuotiasta naista kolme kertaa. Ensimmäisen laukauksen jälkeen Hedman ampui pakenevaa naista vielä kahdesti lähietäisyydeltä selkään ja viimeisen laukauksen teloitustyylisesti takaraivoon.

Rikosta joutui vierestä todistamaan naisen nelivuotias poika.

Murhan lisäksi hovioikeus tuomitsi Hedmanin kahdesta pahoinpitelystä, huumausaineen käyttörikoksesta, ampuma-aserikoksesta, vaaran aiheuttamisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.