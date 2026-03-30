Leijonien MM-joukkueeseen on toukokuun MM-kisoihin tarjolla mielenkiintoisia vahvistuksia, joista Patrik Laine on potentiaalinen villi kortti.
MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu pohti sunnuntain ottelulähetyksen erätaukostudiossa NHL:stä mahdollisesti MM-kisoihin suuntaavia pelaajia.
Florida Panthersin ilmoitus Aleksander Barkovin kauden päättymisestä vei pohjan suurimmalta jättipotilta, mutta muitakin mielenkiintoisia nimiä on tarjolla, vaikka juuri pelatut olympialaiset saattavat viedä kiinnostusta MM-kisoilta.
– Varmasti tulee kieltäytymisiä siellä suunnassa, missä kokeneet pelaajat olivat jo kisoissa, Joensuu myöntää.
– Olympialaiset herättivät varmasti pelaajistossa kiinnostuksen siinä mielessä, että ne nuoret jätkät, jotka eivät päässeet mukaan, haluavat tulla näyttämään, miten tunkeudutaan joukkueeseen World Cupiin 2028.
Tällaisia pelaajia voisivat olla esimerkiksi Toronton Matias Maccelli ja New York Rangersin Urho Vaakanainen sekä ilman peliaikaa Milanon olympialaisissa jäänyt maalivahti Kevin Lankinen.
Vaikeaa aikoja Montreal Canadiensissa kokenut Patrik Laine voisi olla villi haku MM-joukkueeseen. Pelaajan itsensä kannalta kisamatka Sveitsiin voisi olla jopa NHL-uran kannalta hyödyllinen.