Sara Siepin mukaan hänen ja Pyry Soirin pienokainen syntyi jo ennen laskettua aikaa.
Somevaikuttaja Sara Siepin ja hänen kumppaninsa, jalkapalloilija Pyry Soirin esikoispoika on syntynyt.
Sieppi kertoo asiasta Instagramissa, jonne hän jakoi herttaisen otoksen pienokaisesta.
– Tänään olisi ollut sun laskettu aika, mutta me ollaan saatu nauttia sun seurasta jo pidempään. Kiitos, että teit meistä perheen, Sieppi kirjoittaa kuvan yhteydessä.
Sieppi ja Soiri kertoivat lokakuussa odottavansa perheenlisäystä. Helmikuussa Sieppi paljasti, että he odottavat poikaa.
Sieppi on kertonut julkisuudessa lapsettomuushaasteistaan ja lukuisista keskenmenoistaan viime vuosina. Hän kertoi muun muassa MTV Uutisille haluavansa puhua asiasta avoimesti purkaakseen aiheeseen liittyvää stigmaa.