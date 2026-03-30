Paraisilla palanut tehdasrakennus ei ollut aktiivisessa käytössä.
Paraisilla Kalkkisatamantiellä syttyi palamaan suuri tehdasrakennus sunnuntai-iltana. Alueelle annettu vaaratiedote peruttiin maanantaiaamuna ennen puolta seitsemää.
Pelastuslaitos kertoi puoli yhdeltä yöllä, että sammutustyöt jatkuvat aamuun saakka. Henkilövahinkoja ei palossa ole tullut, eikä syttymissyy ollut pelastuslaitoksen mukaan tiedossa.
Kalkkikiviyhtiö Nordkalk on tiedottanut, että kyse on yhtiön tehdasalueesta.
Tehdasrakennus paloi Paraisilla.Vanessa Luukkonen / lukijan kuva
Nordkalkin varatoimitusjohtajan Jussi Puustisen mukaan kyseessä oli poltetun kalkin jauhotuslaitos. Laitos ei ole ollut käytössä muutamaan vuoteen, mutta se on ollut valmiudessa. Nordkalkin mukaan rakennuksessa ei säilytetty vaarallisia aineita.
– Niin sanotusti seisova prosessilaitos paloi, Puustinen sanoo STT:lle.
Yhtiö kertoi aiemmin, että palo on saattanut saada alkunsa käytöstä poistetun rakennuksen kompressoritilasta. Muihin alueen tuotantolaitoksiin palo ei ole levinnyt.
Lue myös: Paraisten tehdaspalon sammutustyöt jatkuvat – vaaratiedote peruttu
Puustisen mukaan paloa yön läpi sammuttanut pelastuslaitos luovuttaa rakennuksen Nordkalkille maanantain aikana.
Tulipalon aiheuttamat vauriot ja materiaalivahingot ovat mittavia. Puustisen mukaan laitoksen palauttaminen entiseen kuntoon olisi pitkä ja kallis prosessi.
– Jos ajatellaan, että rakennus laitettaisiin taas toimintakuntoiseksi niin kyllä siinä useista sadoista tuhansista euroista puhutaan helposti.