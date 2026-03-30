Suomen pankin tutkimuslaitos ennustaa Venäjälle talouskasvua.
Venäjän talouden kasvu hidastui viime vuonna yhteen prosenttiin, kertoo Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen ennuste.
Talouskasvua pienensivät erityisesti palkkatulojen kasvun hidastuminen, verorasituksen kasvu ja korkea korkotaso.
Tutkimuslaitoksen mukaan valtio ylläpitää sotateollisuudelle tärkeitä investointeja, mutta muut investoinnit supistuvat.
Ennusteen mukaan Venäjän talouskasvu olisi myös tänä vuonna noin prosentin, mutta hidastuisi sen jälkeen.
Ennusteeseen liittyvä epävarmuus on kuitenkin poikkeuksellisen suurta.