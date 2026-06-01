Voiko jääkiekon MM-kulta lisätä talouskasvua? Kaksi taloustieteilijää esittää MTV Uutisille arvionsa.
Taloustieteilijä Heikki Pursiaisen mukaan jääkiekon maailmanmestaruudesta on turha odottaa merkittävää koko kansantalouden kasvupyrähdystä.
– Valitettavasti sanoisin, että jos joku odottaa sellaista, pettyy varmasti, Pursiainen toteaa MTV Uutisille.
– Uskon, että eilisillalla saattoi olla paikallista kysynnän nousua erilaisissa keskikaljamyyntikaupoissa, ravintoloissa ja ehkä takseissa. Tänään vastaavasti voidaan havaita tiettyä tuottavuuden alentumista varmaan monessa työpaikassa. Mutta en usko sen olevan niin isoa, että se näkyy koko kansantalouden tasolla, Pursiainen arvioi.
Joka risaus herättää kasvutoiveet
Vuoden 1995 jääkiekon MM-kullan on toisteltu lopettaneen 1990-luvun alun rajun talouslaman, vaikka väitettä on ammuttu usein alas.
Olisi toki kaunista, jos jääkiekon maailmanmestaruus osuisi jälleen talousalhon loppuun ja Suomen talous lähtisi rivakkaan kasvuun. On kuitenkin vaikea keksiä, kuinka jääkiekkotulokset ja niistä aiheutuva ilo voisivat käytännössä vaikuttaa kokonaisen kansantalouden kasvulukuihin.
– Meillä on haikailtu kasvua niin pitkään, että minusta tuntuu, että sitä haikaillaan jokaisesta mahdollisesta asiasta. Joka risauksesta olemme sillä tavalla, että nyt sitä kasvua tulee, Pursiainen huomauttaa.
Pursiainen mainitsee taloudellistumisen käsitteen: nykyajassa vallitsee joidenkin mielestä taipumus nähdä kaikki asiat sen kautta, miten ne vaikuttavat bruttokansantuotteeseen.