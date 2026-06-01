Urheilu MM-jääkiekko Etusivu Videot Otteluohjelma Sarjataulukko Pistepörssi Voiko MM-kulta lopettaa Suomen talouden synkkyyden? Asiantuntijat vastaavat 1:55 Suomi on jääkiekon maailmanmestari – näin kultaa juhlittiin torilla Julkaistu 01.06.2026 17:06 Alec Neihum alec.neihum@mtv.fi Juha Kaija juha.kaija@mtv.fi Lassi Lähteenmäki Voiko jääkiekon MM-kulta lisätä talouskasvua? Kaksi taloustieteilijää esittää MTV Uutisille arvionsa. Taloustieteilijä Heikki Pursiaisen mukaan jääkiekon maailmanmestaruudesta on turha odottaa merkittävää koko kansantalouden kasvupyrähdystä. – Valitettavasti sanoisin, että jos joku odottaa sellaista, pettyy varmasti, Pursiainen toteaa MTV Uutisille. – Uskon, että eilisillalla saattoi olla paikallista kysynnän nousua erilaisissa keskikaljamyyntikaupoissa, ravintoloissa ja ehkä takseissa. Tänään vastaavasti voidaan havaita tiettyä tuottavuuden alentumista varmaan monessa työpaikassa. Mutta en usko sen olevan niin isoa, että se näkyy koko kansantalouden tasolla, Pursiainen arvioi. Joka risaus herättää kasvutoiveet Vuoden 1995 jääkiekon MM-kullan on toisteltu lopettaneen 1990-luvun alun rajun talouslaman, vaikka väitettä on ammuttu usein alas. Olisi toki kaunista, jos jääkiekon maailmanmestaruus osuisi jälleen talousalhon loppuun ja Suomen talous lähtisi rivakkaan kasvuun. On kuitenkin vaikea keksiä, kuinka jääkiekkotulokset ja niistä aiheutuva ilo voisivat käytännössä vaikuttaa kokonaisen kansantalouden kasvulukuihin. – Meillä on haikailtu kasvua niin pitkään, että minusta tuntuu, että sitä haikaillaan jokaisesta mahdollisesta asiasta. Joka risauksesta olemme sillä tavalla, että nyt sitä kasvua tulee, Pursiainen huomauttaa. Pursiainen mainitsee taloudellistumisen käsitteen: nykyajassa vallitsee joidenkin mielestä taipumus nähdä kaikki asiat sen kautta, miten ne vaikuttavat bruttokansantuotteeseen.

Luottamusta vahvistava vaikutus

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju lähestyy kysymystä jääkiekon MM-kullan talousvaikutuksista kollegaansa myönteisemmin.

– Ainakin sillä on vaikutusta fiilikseen ja optimismiin. Kuinka paljon se näkyy kaduilla, ravintoloissa, ihmisten kulutuksessa ja tulevaisuuden uskossa, jää tietenkin nähtäväksi. Kyllä tämä enemmän plussalla on kuin miinuksella, Kangasharju sanoo.

Kasvu on jo lähtenyt liikkeelle, Kangasharju painottaa.

Suomen bruttokansantuote kasvoi tammi–maaliskuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

– Tällä [mestaruudella] on nimenomaan luottamusta vahvistava vaikutus. Jos fiilis ja usko tulevaan paranevat, se näkyy investoinneissa ja kulutuksessa ja sitä kautta kotimaan taloudessa, Kangasharju kommentoi.

– Toivotaan vielä hyvää ja lämmintä kesää, niin kyllä se käänne siitä tulee.

"Ekonomistilla on vaikeuksia ymmärtää"

Vaikka ajattelu on positiivista, bruttokansantuotteessa asti näkyviin kasvuvaikutuksiin Kangasharjukaan ei tahdo oikein uskoa.

Britannialainen Surreyn yliopisto julkaisi vuonna 2022 niin sanotun työpaperin tutkimuksesta, jonka mukaan jalkapallon maailmanmestaruuden voittaminen nostaisi voittajamaan bruttokansantuotetta seuraavan kahden vuosineljänneksen aikana 0,25 prosenttiyksiköllä.

Vaikutus syntyisi etenkin viennin tehostumisesta.

– Tuollainen vaikutus on kyllä poskettoman suuri. Kyllä aika kovana numerona tuollaista pidän, jos se bruttokansantuotteessa asti näkyy. Ekonomistilla on vaikeuksia ymmärtää, miksi sieltä tulisi niin suuri vaikutus ulos, Kangasharju toteaa.

Historiantutkija, tohtori Markku Jokisipilä otti myös positiivisemman kannan, vaikka hän tunnusti, ettei Leijonien menestyksen ja Suomen talousnousun välistä yhteyttä voi oikein tieteellisesti tutkia. Jokisipilä muistutti kuitenkin, mitä Suomelle kävi 1995 MM-kisojen jälkeen, ja millaiseen nousuun Yhdysvallat lähti Lake Placidin ihmeen, eli 1980 jääkiekon olympiavoiton jälkeen. 1970-luku kun oli ollut Yhdysvalloille poikkeuksellisen synkkä taloudellisesti. Katso Jokisipilän mietteitä lisää jutun videolta.

