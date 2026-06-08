Poliisi tutkii vakavaa väkivaltatilannetta Kokkolassa.
Poliisi tutkii Kokkolan Kiviniityssä sunnuntaina tapahtunutta väkivaltatilannetta.
Poliisin mukaan tilanne kärjistyi vakavaksi, ja väkivallassa käytettiin teräasetta. Kolmea henkilöä epäillään rikoksista.
Osalliset poistuivat paikalta välikohtauksen jälkeen, mutta poliisipartio onnistui tavoittamaan heidät useita tunteja myöhemmin, minkä jälkeen heidät otettiin kiinni.
Poliisi jatkaa esitutkintaa, ja tekoja tutkitaan rikosnimikkeillä tapon yritys, pahoinpitely ja laiton uhkaus.