Marius Borg Høiby pysyykin vangittuna.
Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Borg Høiby pysyy tutkintavankeudessa.
Oslon hovioikeus päätti asiasta tänään. Høiby anoi vapauttamista, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette-Maritin keuhkosairauden pahentuneen.
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Oslon käräjäoikeus määräsi jo vapauttamisesta, mutta syyttäjä valitti päätöksestä.
Høibyä syytetään muun muassa neljästä raiskauksesta, ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien.
Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Tuomio asiassa annetaan maanantaina. Syyttäjä vaatii hänelle 7,5 vuoden vankeustuomiota.