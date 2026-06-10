Viinilehti kruunasi vuoden 2026 parhaat roseeviinit.

Viinilehden asiantuntijaraati on tehnyt valintansa vuoden parhaista roseeviineistä. Raatiin kuuluivat Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo.

Vuoden roseeviinien valintaa varten tuomaristo maistoi vakio- ja tilausvalikoiman roseeviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 33 euroa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 26 viiniä.

Tällä kertaa kilpailussa oli mukana runsas kirjo erityyppisiä roseeviinejä.

– Oli kepeän pirteitä, eloisan marjaisia, täyteläisiä ja tuntuvan mausteisia sekä hieman lämminhenkisiä, tuhteja viinejä, raati kuvailee tiedotteessa.

Roseeviinien kärkikolmikko

Vuoden roseeviinit 2026.Viinilehti

Vuoden parhaaksi roseeksi nousi Corvers-Kauterin R3 Rosé Remastered Organic 2025. Saksalainen luomurosee ihastutti tuomaristoa monipuolisella, kypsän marjaisella aromimaailmallaan, jota täydentävät herkullisen omenaiset ja yrttiset vivahteet. Viiniä suositellaan nautittavaksi esimerkiksi itämaisten ruokien tai ruokaisien salaattien kanssa.

Voittajaviinin hinta on Alkossa 14,23 euroa, ja raadin mukaan sillä onkin "erinomainen hinta-laatusuhde".

Hopealle roseeviinikisassa nousi viime vuoden pronssimitalisti, chileläinen Torres Digno Cabernet Sauvignon Rosé (13,48 €) uudella vuosikerralla 2024.

Pronssimitalin nappasi sen sijaan todellinen roseeklassikko Portugalista, Mateus The Original Rosé (11,98 €).

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