Suosittu merikylpylä korvataan uudella, monipuolisemmalla kokonaisuudella.
Helsingin ytimessä Kauppatorin kupeessa sijaitseva merikylpylä Allas Sea Pool puretaan, kertoo kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban tiedotteessaan.
Kymmenen vuotta sitten avattu kylpylä puretaan osana Helsingin kaupungin Eteläsataman kehityshanketta. Hankkeessa parannetaan muun muassa alueen tulvasuojausta, minkä vuoksi rakennus on purettava pois tieltä.
– Nykyisen Allas Poolin oli alunperinkin tarkoitus olla määräaikainen hanke, jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2030, sanoo Nordic Urbanin hankekehitysjohtaja Petteri Lautso tiedotteessa.
Alueelle on tarkoitus rakentaa uusi Allas Sea Pool II, johon tulee nykyistä laajempi saunamaailma ja allasalue, sisäkylpylä sekä ympärivuotisiin tapahtumiin soveltuvat monipuoliset konsertti- ja konferenssitilat.
– Uuden hankkeen kaavaprosessi on kesken, joten rakentamisen alkamisen ja valmistumisen ajankohtia on mahdotonta tässä vaiheessa sanoa, Lautso kertoo.
Hankkeen arvioitu 65 miljoonan euron budjetti täsmentyy suunnittelun edetessä.
Nykyisessä Allas Sea Poolissa on vieraillut vuosittain noin 800 000 kävijää.